Prinzessin Kates Erkrankung: Ein Kontrollverlust der Royals

Die Spekulationen über Prinzessin Kates Krankheitszustand reißen nicht ab. Wie zunächst das britische Boulevardblatt "Mirror" berichtete, soll ein Angestellter der bei den Royals beliebten London Clinic versucht haben, Kates Krankenakte heimlich einzusehen. Den Medienberichten zufolge wurde in der Londoner Klinik eine Untersuchung eingeleitet.

Prinzessin Kate hatte sich im Januar einer Bauchoperation in einer Londoner Privatklinik unterzogen. Jetzt wurde offenbar versucht, an die Daten ihrer Krankenakte zu kommen.

Royales Schweigen zu Kates Krankheit

Während Gerüchte und teils krude Verschwörungstheorien über den Gesundheitszustand von Prinzessin Catherine nach ihrer Operation im Januar vor allem in den sozialen Medien kursieren, halten die Royals stur an ihrer Zurückhaltung fest.

Der Palast will keine Details zu Kates Genesungsprozess preisgeben. Die Prinzessin soll noch bis nach Ostern auf öffentliche Auftritte verzichten. Der Journalist und Autor mehrerer Bücher über die britischen Royals, Robert Jobson, äußert Zweifel daran, ob diese Strategie klug ist.

In einem Gespräch mit Journalisten in London sprach er von einem "Zusammenbruch der royalen Kommunikation", der dem Ansehen der gesamten Königsfamilie schade. Es sei geradezu naiv gewesen, zu glauben, dass Kate für mehrere Monate einfach von der Bildfläche verschwinden könne.

Handyvideo soll Prinzessin Kate zeigen

Dann veröffentlichte die britische Boulevardzeitung "The Sun" ein Handyvideo, das Kate mit Prinz William beim Einkaufen in der Nähe ihres Zuhauses bei Schloss Windsor zeigen soll. Kate scheint dabei fit und gut gelaunt zu sein, während sie mit einer weißen Einkaufstüte an parkenden Autos vorbeigeht.