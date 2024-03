"Wir lieben Sie": Wie die Welt auf Kates Krebs-News reagiert

Kates Schwiegervater, König Charles , teilte mit, dass er "so stolz" auf sie sei, weil sie mit ihrem Video viel Mut bewiesen habe. Er sei in den vergangenen Wochen in "engstem Kontakt mit seiner geliebten Schwiegertochter" geblieben. Der Monarch hatte erst vor einem Monat seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Wie Kate befindet sich Charles in medizinischer Behandlung inklusive Chemotherapie.