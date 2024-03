Warum Prinzessin Kate ihre Krebsdiagnose öffentlich macht

Die spärlichen Informationen nach ihrer Operation führen zu einer Flut von Gerüchten und Spekulationen - am Freitag dann wendet sich Prinzessin Kate in einem Video an die Öffentlichkeit: Nach der OP sei - anders als zunächst angenommen - Krebs festgestellt worden. Dass die Royals das in einem so ungewöhnlichen Schritt mitteilen, dürfte nach Einschätzung von Beobachtern auch am Druck der vergangenen Wochen liegen.