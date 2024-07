Großbritannien: Starmer stoppt Abschiebungen nach Ruanda

In Großbritannien hat sich die neue Regierung unter Premier Keir Starmer zur ersten Sitzung getroffen. Besprochen wurden geplante Reformen und Vorbereitungen für den Nato-Gipfel.

Bei den Plänen habe es sich nur um Symbolpolitik gehandelt, sagte der sozialdemokratische Starmer bei einer Pressekonferenz in der Downing Street in London. Als Abschreckung habe das Vorhaben nie gewirkt. Die Ankündigung war erwartet worden, weil Starmer den Plan stets abgelehnt hatte, der bereits Hunderte Millionen kostete, ohne dass ein einziger Flug in Richtung Ruanda abhob.