Großbritannien: Zunahme von politischer Gewalt

36 Millionen Euro für mehr Sicherheit von Abgeordneten - so die Zusage der britischen Regierung. Nicht wenige Parlamentsmitglieder sind inzwischen mit Panik-Notruf-Knöpfen ausgestattet. Doch nicht alle reden gern darüber. Seit den erbitterten Kämpfen um den britischen EU-Austritt wächst der Druck im gespaltenen Land stetig, was sich auch an immer mehr Drohungen gegen Volksvertreter zeigt. Der Krieg in Gaza scheint die aggressive Stimmung jetzt zusätzlich zu befeuern.