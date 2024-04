Britische New-Wave-Band: Ultravox-Bassist Chris Cross ist tot

Bassist Chris Cross von der britischen New-Wave-Band Ultravox ("Vienna") ist tot. Der Musiker sei im Alter von 71 Jahren gestorben, bestätigte die Pressestelle von Ultravox-Frontman Midge Ure am Dienstag. Der Sänger hatte zuvor in einem Social-Media-Post Abschied von seinen Bandkollegen genommen. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt.

Emotionaler Post von Sänger Ure

Medienberichten zufolge starb Cross, der eigentlich Chris Allen hieß, bereits am 25. März. "Du warst der Klebstoff, der die Band zusammenhielt", schrieb Ure in seinen Kanälen in sozialen Medien. "Du warst die Logik im Wahnsinn und der Wahnsinn in unserem Leben. Es war toll, Dich zu kennen und mit Dir zu wachsen. Du wirst geliebt und vermisst, alter Freund."