Buckingham Palast und Balmoral: Royals öffnen Türen weiter

König macht traditionell auf Balmoral Ferien

Auch im Schloss Balmoral in den schottischen Highlands, wo Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 starb, dürfen im Sommer erstmals Bereiche betreten werden, die von den Royals genutzt werden.

Die geführten Rundgänge werden zwischen dem 1. Juli und dem 4. August angeboten, bevor König Charles III. und seine Ehefrau Königin Camilla traditionell ihre Sommerferien auf dem Anwesen in den schottischen Highlands verbringen. Ob das in diesem Jahr angesichts der Krebserkrankung des Königs anders sein wird, ist noch offen. An Ostern zeigte er sich erstmals seinen Untertanen beim Ostergottesdienst in Windsor.