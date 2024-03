Prinzessin Kate: So geht es weiter mit dem Thronfolger-Paar

Gerade erst habe sich Prinz William damit abgefunden, dass bei seinem Vater Krebs diagnostiziert wurde, sagt Nicholl. Jetzt müsse sich auch noch seine Frau einer vorbeugenden Chemotherapie unterziehen. Neben all dem müsse er sich um die drei Kinder kümmern und die "königliche Show" am Laufen halten. Denn die Royal Family, so Nicholl, könne nicht einfach aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwinden.