30 Jahre Eurotunnel: Welche Folgen hatte der Brexit?

Heute vor 30 Jahren wurde der Eurotunnel eröffnet. Er sollte den Handel zwischen Großbritannien und dem europäischen Festland einfacher und schneller machen. Pünktlich zum 30. Jahrestag der Einweihung hat die britische Regierung neue Importregeln in Kraft gesetzt, die den Warentransport Zeit und Geld kosten: Lebensmittel und Pflanzen vom Kontinent kosten in Großbritannien jetzt oft mehr, vor allem in kleinen Geschäften.