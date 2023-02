Nato-Erweiterung : US-Außenminister stößt in Ankara auf Granit

US-Außenminister Antony Blinken hat bei einem Besuch in der Türkei mit Nachdruck für eine baldige Aufnahme Schwedens und Finnlands in die Nato geworben. Die USA seien für eine Aufnahme "so schnell wie möglich", sagte Blinken bei einem Treffen mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu in Ankara. Zugleich erklärte Blinken, seine Regierung unterstütze die Lieferung von F-16-Kampfjets an die Türkei.