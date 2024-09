Asylpolitik: Warum Berlin Richtung Skandinavien blickt

Dänischer Polizeibeamter kontrolliert an der deutsch-dänischen Grenze.

Es gibt in diesen Tagen kaum ein Interview von Friedrich Merz, Markus Söder oder Sahra Wagenknecht, in dem sie nicht von Dänemark oder Schweden schwärmen. Da funktioniere es mit der Asylpolitik. Sind die skandinavischen Länder ein Vorbild für die deutsche Migrationspolitik?

Dänemarks Ziel: "Null Asylbewerber"

2019 kaperten die Sozialdemokraten in Dänemark bei den Parlamentswahlen mit Erfolg das zentrale Thema der Rechtspopulisten: die Migration. Regierungschefin wurde Mette Frederiksen. Ihr erklärtes Ziel: "Null Asylbewerber". Das bedeutet, Geflüchteten nur noch vorübergehend Schutz zu gewähren und sie statt zur Integration zur Rückkehr zu bewegen.

Die Kommunen in Deutschland fordern eine grundsätzlich andere Migrationspolitik.

Heute steht Dänemark in der Liste der Asylbewerberzahlen auf Rang 24 bei den EU-Ländern: 2.355 Menschen stellten in Dänemark im vergangenen Jahr einen Asylantrag. In Deutschland waren es 329.035 Menschen. Rang eins im EU-Vergleich.