Irreguläre Migration: Was bringen mehr Grenzkontrollen?

Um die Sicherheit in Deutschland während der Fußball-EM zu gewährleisten, kontrolliert die Bundespolizei momentan die Land-, Luft und Seegrenzen. Politiker von CDU FDP und SPD fordern nun, diese Grenzkontrollen nach der EM beizubehalten - um irreguläre Migration zu verringern und Schleuserkriminalität zu bekämpfen. Wie sieht das rechtlich aus? Und was würde es bringen? Fragen und Antworten.

Was sagen die Befürworter?

Im Vorfeld der EM hat die Polizei 1.400 unerlaubte Einreisen festgestellt, so Innenministerin Faeser. Bis zum 19. Juli soll an deutschen Grenzen verstärkt kontrolliert werden.

Wie ist die rechtliche Lage?

Binnengrenzkontrollen innerhalb EU waren mit dem Schengener Grenzkodex abgeschafft worden. Sie dürfen nur in Ausnamefällen wieder eingeführt werden: Wenn die öffentliche Ordnung oder Sicherheit ernsthaft bedroht ist oder in außergewöhnlichen Situationen, in denen die Grenzkontrollen an den Außengrenzen nicht ordnungsgemäß funktionieren.

Trotzdem gibt es seit einigen Jahren innerhalb der EU und auch an deutschen Grenzen zunehmend mehr Grenzkontrollen. "Das ist eine politische Tendenz, die mit dem zunehmenden Nationalismus und der Ablehnung jedenfalls bestimmter Formen von Migration zu tun hat", sagt Thomas Groß, Professor für Migrations- und Europarecht an der Universität Osnabrück. Auch in Deutschland ist das zu beobachten. Hier gibt es bereits seit Oktober 2023 Grenzkontrollen zu Polen Österreich und der Schweiz , die immer wieder verlängert wurden - zuletzt bis Ende 2024.

Mehr Kontrollen, weniger irreguläre Migration?

Für die Verringerung der Asylantragszahlen seien Grenzkontrollen zudem ungeeignet, so Groß, da sie nichts am Schutzbedarf von geflüchteten Menschen und ihrem Recht auf Asyl ändern. "Es wird jeder zunächst einmal illegale oder irreguläre Grenzübertritt im Nachhinein legal, wenn jemand Asyl beantragt", sagt Groß. Schutzsuchende dürfen also eigentlich nicht an den Grenzen zurückgewiesen werden, auch wenn es in der Vergangenheit mehrfach Berichte über Zurückweisungen dieser Art an deutschen Grenzen gab.