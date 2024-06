Tödliche Pushbacks? Aufklärung von Griechenland gefordert

Flüchtlinge in einem Schlauchboot im Mittelmeer (Archivbild)

Seit Jahren gibt es an Europas Außengrenzen Berichte über Pushbacks, illegale Deportationen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Grenzpolizisten und Frontex. Im Fokus stehen hierbei immer wieder die See- und Landgrenzen zwischen Griechenland und der Türkei . Nun zeigt eine Recherche des britischen Senders BBC, wie tödlich diese Politik ist.

Zwischen 2020 und 2023 soll es zu 43 Todesfällen durch die griechische Küstenwache gekommen sein. Für die Recherche hat sich der britische Sender 15 Vorfälle genauer angesehen und mit Augenzeugen gesprochen. Diese berichteten der BBC auch, dass Menschen von der Küstenwache ins offene Meer geworfen worden seien. Neun Menschen sollen so gestorben sein.

Haben sich Europas Grenzschützer an illegalen Zurückweisungen von Flüchtlingen in der Ägäis beteiligt? Frontex-Direktor Leggeri hat sich dazu im Innenausschuss des EU-Parlaments geäußert und jegliche Beteiligung an illegalen Pushbacks zurückgewiesen.

