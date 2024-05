Rwanda Classified: Der lange Arm Ruandas nach Europa

Warum starb John Williams Ntwali?

Laut offizieller Darstellung ruandischer Behörden starb Ntwali in jener Nacht bei einem Verkehrsunfall. Doch an dieser Version gibt es Zweifel, die so stark sind, dass sich auf Initiative der gemeinnützigen Investigativredaktion "Forbidden Stories" 17 internationale Medien zusammengetan haben, um zu seinem Tod zu recherchieren. Nicht nur seine Freunde und Unterstützer halten einen gezielten Mord an Ntwali für möglich, auch Menschenrechtsorganisationen.