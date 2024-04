Ruanda: 30 Jahre nach dem Völkermord an den Tutsi

Am 7. April 1994 beginnt der Völkermord in Ruanda. Mit circa 800.000 Ermordeten gilt der Genozid an den Tutsi als eines der schwersten Verbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg.

Chantale Uwanyirigira ist Augenzeugin und Überlebende des Genozids in Ruanda. Ihr Baby wurde erschlagen, zerhackt mit einer Machete, während sie es auf dem Arm hielt. Es war nur vier Monate alt. Das alles ist 30 Jahre her. Die 57-Jährige ist eine der wenigen Menschen, die bereit sind, mit uns zu sprechen.

Was geschah beim Völkermord in Ruanda?

Chantale - eine Tutsi - war mit ihren Zwillingen in ihre Kirche geflohen. Hier unter dem Schutz Gottes, so dachte sie, sei sie sicher. Doch sie täuschte sich: Mehr als 800.000 Menschen, überwiegend von der Volksgruppe der Tutsi, wurden im Völkermord von Ruanda getötet. Ein Gemetzel, das nur 100 Tage dauerte. Auch Chantales Sohn wurde ermordet. "Einige der Täter habe ich gekannt, andere kamen aus einer anderen Region", erzählt sie.

Ich habe geglaubt, dass so etwas unmöglich ist. Jemanden festzuhalten und so lange auf ihn einzuhacken, bis er tot ist.

Während sie ihre Geschichte erzählt, ist ihr Gesicht nahezu unbewegt. Wie abgespalten ist das Unfassbare, das sie erlebt hat. Sie zeigt ihre Narben: an den Füßen, am Brustkorb, im Gesicht. Um ihren Kopf muss sie immer ein Tuch tragen. Niemand soll die Wunden sehen, die ihr ständig Kopfschmerzen bereiten.

Nach Völkermord: Wille zum Wiederaufbau

Pastor Antoine Rutayisire war damals maßgeblich an der Arbeit des sogenannten Versöhnungskomitees beteiligt. Auch er hat seinen Vater, Onkel und Tanten, Cousins verloren. "Wir sind in einem Übergangsprozess. Und ich denke, dass wir drei Generationen brauchen werden, um das zu überwinden", erklärt der pensionierte Pfarrer.

250.000 Leichen in Genozid-Gedenkstätte

Am Stadtrand von Ruandas Hauptstadt Kigali haben sie eine Genozid-Gedenkstätte errichtet. In dem friedvollen Garten liegen unter Betonplatten 250.000 Leichen begraben. Es sind die Toten nur aus der Hauptstadt. Weil die Familien keinen anderen Ort für ihre Trauer haben, schicken sie dem Museum immer wieder Fotos, Erinnerungen ihrer Liebsten. Es ist ein erschütternder Ort, der sprachlos macht, über das, was Menschen Menschen antun können. Allein 300.000 Kinder, so Schätzungen, haben ihr Leben im Genozid verloren.