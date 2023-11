Debatte bei "Lanz": AfD für Pushbacks wie in Australien

Eine Botschaft an die Koalitionäre in Berlin, aber auch an die EU : Wenn es "wirklich um Lösungen" gehe, solle man den europäischen Asylkompromiss "wirklich entschlossen voranbringen" und "jetzt nicht nachverhandeln und noch weitere Ausnahmen haben wollen", sagte Linda Teuteberg, Migrationsexpertin der FDP , am Donnerstagabend bei Markus Lanz. "Bis es wirklich zur Umsetzung kommt, vergeht eh Zeit."