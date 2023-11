Darum kommen gerade so viele Menschen nach Italien

Überschneidung von Krisen

Seit Jahren suchen die Europäer nach Lösungen, um die wachsende Zahl illegaler Migranten einzudämmen. 18.09.2023 | 2:08 min

Seit einiger Zeit verschiebt sich die Route, über die die meisten Menschen versuchen nach Europa zu gelangen, von Libyen nach Tunesien. Das liegt unter anderem an der katastrophalen Lage von Migranten und Flüchtlingen in Libyen. Menschenrechtsorganisationen und Betroffene dokumentieren zudem immer wieder Menschenrechtsverletzungen, die die libysche und auch die tunesische Küstenwache begehen. Beide Küstenwachen wurden unter anderem von der EU und einzelnen Mitgliedsstaaten wie Deutschland und Italien trainiert und ausgestattet.

Angespannte Situation innerhalb von Tunesien

Ende Februar veröffentlichte der tunesische Präsident Kais Saied ein Statement auf Facebook , in dem er behauptete, "Horden illegaler Migranten" würden nach Tunesien strömen, mit dem Ziel, "die demografische Zusammensetzung des Landes zu verändern" und seine arabisch-muslimische Identität zu zerstören. Damit löste er eine Welle der Gewalt gegen Migranten in Tunesien aus. Viele von ihnen wurden auf offener Straße angegriffen, beschimpft oder gewaltsam aus ihren Wohnungen vertrieben.

Das tunesische Regime drängt Geflüchtete aus anderen afrikanischen Ländern gewaltsam zurück in die Wüste. Mehrere Geflüchtete sind dort bereits verdurstet – darunter auch Kinder. 04.08.2023 | 1:25 min

Zwar versuchten Teile der tunesischen Bevölkerung den Betroffenen zu helfen, aber vor allem gegen die tunesischen Sicherheitskräfte konnten auch sie nichts ausrichten. Die begannen Anfang Juli, ohne rechtliche Verfahren oder Vorankündigungen Hunderte Migranten in die Wüste hinter die Grenzen zu Libyen und Algerien abzuschieben. Einige von ihnen verdursteten - unter ihnen die sechsjährige Marie und ihre Mutter Fati Dosso, die tot im Sand liegend fotografiert wurden und dessen Foto für eine Welle der Empörung in Tunesien und Libyen sorgte.

Laut Monica Marks, Assistenzprofessorin für Nahostpolitik an der New York University in Abu Dhabi, wollten nach diesen Ereignissen viele der in Tunesien lebenden Migranten das Land so schnell wie möglich verlassen. Da es für sie aus verschiedenen Gründen oftmals nicht möglich sei, in ihr Herkunftsland zurückzukehren, sähen sie oft nur einen Ausweg: Über das Mittelmeer weiter nach Europa.