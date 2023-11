Migranten: Steinmeier sieht Deutschland an Belastungsgrenze

In den vergangenen Wochen sind Tausende Migranten auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa gelandet. An einem Tag waren mehr als 5.000 Menschen auf der Insel angekommen - so viele wie noch nie zuvor innerhalb von 24 Stunden. Die Insel rief den Notstand aus . Das Erstaufnahmelager der Insel ist nach Ansa-Angaben weiter überfüllt. Mehr als 1.700 Menschen befinden sich im sogenannten Hotspot, darunter knapp 450 unbegleitete Minderjährige.