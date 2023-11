Seit Jahresbeginn kamen in Italien fast 130.000 Flüchtlinge an - und damit bereits jetzt etwa doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2022. Allein vergangene Woche landeten binnen drei Tagen insgesamt 199 Boote mit 8.500 Migranten auf Lampedusa.

Die winzige italienische Mittelmeerinsel gilt ultrarechten Politikern als Beweis für das, was sie als "Überflutung" Europas mit Migranten bezeichnen. So hatte etwa die mehrfache französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen von einer "Überschwemmung mit Migranten" gesprochen .

Experte: Situation nicht mit 2015 vergleichbar

Überdeutliche Sichtbarkeit auf Lampedusa

"Es gibt keine Überschwemmung mit Migranten", sagt auch die auf Migration spezialisierte Geografin Camille Schmoll. "Wir sprechen von sehr wenigen Menschen, gemessen an den großen Aufnahmeländern in der Welt." Allein die Türkei beherbergt 3,6 Millionen Migranten, der Iran mehr als drei Millionen.

Experte: Lampedusa hat ein "logistisches Problem"

Experte: Bilder werden für rechte Propaganda genutzt

So sei in erster Linie von Afrikanern aus Ländern südlich der Sahara die Rede. Die Menschen, die in Europa Asyl beantragen, stammen jedoch laut der europäischen Statistik für 2022 hauptsächlich aus Syrien (138.000), Afghanistan (132.000), der Türkei (58.000), Venezuela (51.000) und Kolumbien (43.000).

Hinzu kommt: Wegen seiner geografischen Lage kommen zwar viele Migranten in Italien an. Bei den Asylanträgen steht das Land in Europa aber bei weitem nicht an erster Stelle. Ein Teil der Menschen wird auf andere Staaten verteilt, andere versuchen auf eigene Faust, weiter in den Norden zu gelangen.