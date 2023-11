Brüssel: EU-Staaten einigen sich auf Asylkompromiss

Auch wenn der EU-Rat sich auf die Krisenverordnung verständigt, ist das nur ein weiterer Schritt - aber noch nicht die endgültige Lösung, erklärt ZDF-Korrespondent Florian Neuhann im Vorfeld der Einigung. Denn dann müssen Rat und EU-Parlament sich im so genannten Trilog einigen. Und noch liegen beide Institutionen hier weit auseinander. So will das Parlament im Fall einer Krise zum Beispiel eine verpflichtende Verteilung von Migranten einführen - eine Position, die unter den Mitgliedstaaten kaum eine Mehrheit finden dürfte.



Der Druck in der EU ist zudem groß - vor allem wegen der nahenden Europawahl im Juni 2024. Projekte, die bis dahin nicht mit den Regierungen der Mitgliedstaaten ausgehandelt sind, könnten anschließend wieder infrage gestellt werden. Sollte es zu keiner Einigung auf ein Asylpaket kommen, so ein Parlamentarier, "dann könne man den Rechtspopulisten bei der nächsten Europawahl auch gleich die Hälfte der Stimmen schenken".



In Deutschland gibt es Kritik an der aktuellen Einigung: Linken-Vorsitzende Wissler hat der Bundesregierung vorgeworfen, in der Frage Bedenken wegen einer Verletzung von Menschenrechten über Bord geworfen zu haben. Auch die Grüne Jugend kritisiert, die aktuelle Verständigung sei "Wasser auf die Mühlen rechter Regierungen in Europa", so Co-Chef Dzienus.