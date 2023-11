Faeser: Georgien und Moldau sichere Herkunftsländer

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die geplante Einstufung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten verteidigt. "Beide Staaten wollen Mitglieder der Europäischen Union werden. In beiden Staaten droht Menschen in aller Regel keine politische Verfolgung. Mehr als jeder zehnte abgelehnte Asylantrag kommt aus diesen beiden Ländern", sagte die Politikerin der SPD den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Hier können wir also sehr schnell irreguläre Migration wirksam reduzieren."