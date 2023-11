EU-Krisenverordnung: Dröge wertet Einigung als Erfolg

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge im ZDF-Morgenmagazin - sehen Sie hier das ganze Interview. 05.10.2023 | 7:08 min

Die EU-Krisenverordnung sieht schärfere Maßnahmen vor, wenn eine Überlastung der Asylsysteme droht. Geflüchtete sollen Verfahren direkt an den EU-Außengrenzen durchlaufen. Dazu zählt, dass Asylsuchende dort vor der Registrierung vier Wochen unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden dürfen. Deutschland stimmte der Krisenverordnung bereits zu. Das letzte Wort hat das EU-Parlament.

Dröge: EU-Asylreform durch "hartes" Verhandeln verbessert

Die Krisenverordnung der EU soll Staaten, die unter hohem Migrationsdruck leiden, entlasten. 04.10.2023 | 1:30 min

"Wir Grünen haben immer beides vertreten und das tun wir auch weiterhin - auch in den europäischen Verhandlungen", so Dröge. Deutschland habe als eines der wenigen Länder in der EU für Humanität und für eine bessere Unterbringung der Geflüchteten gekämpft. Die Grünen-Politikerin betonte jedoch, es müsse eine klare Regelung geben.