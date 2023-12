Schleuserkriminalität: Faeser verlängert Grenzkontrollen

Das europäische Recht sehe dieses schrittweise Vorgehen vor. Die stationären Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz waren im Oktober eingeführt worden. Grund war die deutlich gestiegene Zahl an Geflüchteten in Deutschland. Anfang Dezember verlängerte Faeser die Kontrollen zunächst bis zum 15. Dezember