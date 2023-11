Grenzkontrollen laut Polizeigewerkschaft "viel zu spät"

Nach langem Zögern hat sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) angesichts deutlich steigender Migrationszahlen offener für vorübergehende stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien gezeigt. "Aus meiner Sicht ist das eine Möglichkeit, Schleuserkriminalität härter zu bekämpfen", sagte sie der "Welt am Sonntag". "Zusätzliche grenzpolizeiliche Maßnahmen" würden aktuell geprüft.

Der Druck auf die Regierung steigt: Migration müsse stärker beschränkt werden, heißt es aus der Opposition. Innenministerin Faeser zeigte sich nun offen für stationäre Grenzkontrollen. 23.09.2023 | 2:09 min

… Nancy Faesers Einlenken bei kurzfristigen Grenzkontrollen:

Die Kollegen, die im Rahmen der Steuerfahndung eingesetzt seien, würden vielmehr in die Stationen wechseln. Von dort aus könnten sie sich an den Straßen, die von Polen und Tschechien nach Deutschland führten, an der Grenze positionieren, erklärt Teggatz. Mehr als die Durchführung von Sichtkontrollen im laufenden Verkehr sei es aber nicht, merkt er an.

In einer hitzigen Debatte im Bundestag hat die Union eine bessere Steuerung von Migration von der Bundesregierung gefordert. 22.09.2023 | 2:44 min

… bisherigen Kontrollen an den Grenzen:

Teggatz erklärt, dass es Kontrollen zwar gegeben haben mag, "aber die Europäische Union , also der Schengener Grenzkodex untersagt schlichtweg Kontrollen an einer Schengenbinnengrenze". Das gelte auch für Maßnahmen, die einer Kontrolle gleichkämen oder als Ersatzkontrolle zu werten seien.

Friedrich Merz hat Scholz auf dem CSU-Parteitag dazu aufgerufen, Grenzkontrollen einzuführen. Wenn er es mit den Grünen nicht hinbekäme, "dann machen wir es mit Ihnen", so Merz. 23.09.2023 | 2:21 min

So könnten die Kollegen an den Grenzen "rechtssicher handeln und hätten auch grenzpolizeiliche Befugnisse unmittelbar an der Grenze". So sei es seit 2015 an der österreichischen Grenze, fügt er hinzu.