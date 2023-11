Haßelmann: "Können Obergrenzen-Debatte so nicht führen"

Lange Schlangen vor Ausländerbehörden, volle Notunterkünfte für Migranten: "Es geht einfach nicht mehr", sagen viele Kommunen zur steigenden Zahl von Asylbewerbern in Deutschland. Die Union drängt auf eine Wende in der Asylpolitik und bietet der Ampel einen "Deutschland-Pakt in der Migrationspolitik" an.