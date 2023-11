Illegale Migration: Welche Strafen drohen Schleusern?

Bei einer Kontrolle der Bundespolizei werden Dutzende Migranten in einem Kleintransporter entdeckt. (Archivbild)

Die aktuelle Migrationsdebatte wirft auch ein neues Schlaglicht auf Kriminelle, die die Flucht von Menschen zum Geschäftsmodell machen. Laut Bundesinnenministerium (BMI) registrierte die Bundespolizei für das Jahr 2023 bis August 1.700 Schleuser. Jeder vierte illegal Einreisende kam demnach mithilfe von Schleusern ins Land, so das Ministerium. "Für Flüchtlinge stellt das Schleuserwesen auch eine Infrastruktur dar, auf die sie mangels legaler Fluchtwege angewiesen sind, um Schutz zu suchen", sagt Jürgen Bast, Migrationsrechtler an der Universität Gießen.

Welche Strafen drohen Schleusern?

Das Aufenthaltsgesetz legt einen Strafrahmen von fünf Monaten bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe fest. Wer gewerbsmäßig einschleust, also ein auf eine gewisse Dauer angelegtes Geschäft daraus macht, oder als Mitglied einer Bande schleust, dem droht eine Maximalstrafe von zehn Jahren Haft.

Auch für die besonders gefährlichen so genannten Behältnis-Schleusungen gilt diese verschärfte Strafandrohung, wenn die Geschleusten in Lebensgefahr gebracht oder einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt werden, etwa weil sie auf engstem Raum in Lkws zur Grenze transportiert werden.