Flucht aus Bergkarabach: Wenn die Heimat zur Hölle wird

Es gibt nur wenige Informationen aus Bergkarabach, internationale Medien lässt Aserbaidschan nicht in die Region, die UN ist nicht vor Ort , und auch sonst keine internationalen Beobachter. Aber, das, was die armenischen Journalist*innen in den vergangenen Tagen auf "X", ehemals Twitter, geteilt haben, zeichnet das Bild einer humanitären Katastrophe.