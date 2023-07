Armenien: Von Russland im Stich gelassen?

Ein Jahr lang sind die zwei ZDF-Reporter Nina Niebergall und Sebastian Ehm in der ehemaligen Sowjetunion unterwegs gewesen, in sechs Ländern, die einst gemeinsam mit der Ukraine zur UdSSR gehörten. Und die vor allem seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Umbruch sind. Manche streben die EU an, andere sind massiv abhängig von Russland, wieder andere sind gespalten und unterstützen in Teilen Russlands Politik.

Moldau, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Kirgisistan und Kasachstan - in allen Ländern ist der Einfluss des Kreml deutlich zu spüren, das Leben vieler Menschen ist bestimmt von Putins Macht. In einer dreiteiligen Serie wird in die diese Region geblickt und gezeigt, wie sich Kulturen, Wirtschaften und Politik verändern.