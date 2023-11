Verhandlung zu Bergkarabach: Was wird aus 120.000 Armeniern?

Nach dem verkündeten Sieg der aserbaidschanischen Armee im jüngsten Kampf um die Region Bergkarabach ist die erste Verhandlungsrunde zwischen Aserbaidschan und Armeniern beendet. In der Stadt Yevlax seien unter anderem "Fragen der Wiedereingliederung der armenischen Bevölkerung Karabachs" besprochen worden, teilte die Präsidialverwaltung des autoritär geführten Aserbaidschans am Donnerstag mit. In Kürze solle es ein weiteres Treffen geben.