Warum Aserbaidschan Bergakarabach angreift

Der jahrzehntelange Konflikt um die Region kocht wieder hoch: Aserbaidschan startet eine Großoffensive gegen die Armenier-Exklave Berg-Karabach. Es soll Tote und Verletzte geben. 19.09.2023 | 2:08 min

Hinter dem Konflikt um Bergkarabach, der "zu den Gründungszeiten der Sowjetunion zurückführt", stünden schon immer Russland und die Türkei, sagt ZDF-Korrespondent Armin Coerper. 19.09.2023 | 2:53 min

Besorgniserregende Lage in Bergakarabach

Der Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien um die Region Berg-Karabach eskaliert gerade militärisch. Zu den Gründen eine Einschätzung von ZDF-Korrespondent Armin Coerper. 19.09.2023 | 1:24 min

Jetzt ist man an diesem Punkt angekommen, an dem neun Monate Aushungern dann auch erheblich an Kräften gezehrt haben, sodass einfach auch die Menschen geschwächt sind. Sie sind geschwächt, physisch, sind geschwächt, psychisch und dazu jetzt noch der der Militärschlag obendrauf.

Es sei, so Röthig, eine Fortsetzung der Politik des maximalen Drucks gegenüber den in Bergkarabach lebenden Armenierinnen und Armeniern, jetzt unter Einsatz militärischer Mittel. Bereits 2020 griff Aserbaidschan die Region an und eroberte große Gebiete zurück, die Armenien seinerseits nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion besetzt hielten.

Welche Rolle spielt Russland? ZDFheute live ordnet ein. 19.09.2023 | 37:22 min

Aserbaidschan hat eine hochmoderne Armee

Russland ist eigentlich die Schutzmacht Armeniens. 2020 vermittelte Moskau einen Waffenstillstand, den russische Truppen in der Region überwachen sollen. Doch die blieben am Dienstag untätig.

Aserbaidschan blockiert den Lieferweg für Nahrung und Medikamente. 28.08.2023 | 1:32 min

Droht ein Guerilla-Kampf?

Ein prorussisches Regime in Armeniens Hauptstadt Eriwan als Ziel Moskaus? Das Land Armenien hält sich aus dem Kampfgeschehen in Bergkarabach bislang heraus. Man hatte in Eriwan zuletzt die aserbaidschanischen Grenzen anerkannt. Doch für die Armenier in Bergkarabach stellt sich mit der Eskalation die Frage, wie es weitergehen soll. Zehntausende Armenier sind dort zuhause.