Botschafterin: Bei Ikea fühlt man sich "irgendwie zu Hause"

Sitzgarnitur und Schrank - und fertig war in den 70er Jahren das Wohnzimmer. Doch dann eröffnete vor 50 Jahren das erste IKEA-Möbelhaus in Deutschland.

ZDFheute: Welche schwedischen Werte stecken in Ikea, die Deutsche darin entdecken können?

ZDFheute: Ist Ikea also eine Art Botschafter für Schweden?

Wand-Danielsson: Ja, ein gefährlich guter Botschafter (lacht). Ich mache natürlich ein bisschen Spaß, aber wenn man in ein Ikea-Warenhaus kommt, trifft man Schweden. Man kann schwedisch essen, Köttbullar kaufen, Bücherregale kaufen.

Ich habe als Diplomatin lange im Ausland gelebt, in Belgien, in Frankreich oder jetzt in Deutschland.