2009 wandern Julia und Alex Kemna mit ihren vier Kindern von Berlin nach Schweden aus, besser gesagt, nach Öland. Die Familie baut einen kleinen Hof mit Bonbon-Manufaktur auf, der schnell zur Attraktion auf der Insel wird.



An der Universität Karlstad haben sich zwei führende schwedische Süßwasser-Biologen, Ulle Calles und Larry Greenberg, die Rettung der einheimischen Forellen und Lachse als Ziel gesetzt. Für die junge Biologin Hanna Nordström ist die Rettungsaktion Teil ihrer Masterarbeit. Nach der Erforschung von Mikroplastik im Wasser nimmt sie einen nächsten Aspekt für ihre Forschung auf: Wie setzt sich das Mikroplastik in Süßwasserfischen ab?



In Schweden ist der Elch Nationalsymbol. 300.000 bis 400.000 Exemplare dürfte es in den Wäldern geben, so viele wie nirgendwo auf der Welt. Bei einem solch großen Bestand ist ein nachhaltiges Management wichtig. Die deutsche Wildtierbiologin Wiebke Neumann ist seit knapp 14 Jahren in Schweden unterwegs, um die Tiere zu erforschen.