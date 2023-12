Neue EU-Ratspräsidentschaft: Warum Belgien unter Druck steht

In Brüssel macht die Sonne eine Ausnahme und scheint durch die Wolkendecke. Eine Menschentraube schiebt sich durch den Königspark. Hinter Scheinwerfern, Mikrofon und Kamera: ein Spaziergänger. "Hallo Alexander, wie geht’s dir?", ruft eine Frau hinter der Kamera. "Gut, Danke. Und wie geht’s dir?"

Der hölzerne Dialog ist ein Werbevideo, der Spaziergänger ist Alexander de Croo, der liberale Premierminister. Belgien übernimmt an Neujahr die Ratspräsidentschaft der EU . Das heißt: Das Land, das ohnehin die EU-Institutionen beherbergt, setzt sechs Monate lang auch die Agenda, bittet zu Ministerräten in Marmorpalästen.

Europawahl übt Druck auf neue EU-Ratspräsidentschaft aus

Die Präsidentin des EU-Parlaments war schon da - im Palais Egmont. Für die Anreise lohnt es kaum, ins Auto zu steigen. Roberta Metsola hatte eine freundliche Mahnung dabei: "Es müssen insgesamt noch 150 Gesetze fertig werden. Also, kein Druck!" Premier de Croo stand daneben und musste lachen: "Jetzt werden wir nervös."

Stress verbreitet die Europawahl : Vom 6. bis 9. Juni wählen die Bürger der EU ein neues Parlament. Das heißt: Was zur letzten Sitzung Ende April nicht durch die Gesetzesmühle geht, verfällt. Zum Beispiel Gesetze zum Schutz von Plattform-Arbeitern oder von Frauen gegen Gewalt. De Croo nimmt die Herausforderung an:

Wir freuen uns echt darauf. Belgien hat die Ratspräsidentschaft zum 13. Mal inne. Wir sollten also wissen, was wir tun.

Spanien lobt eigene Ratspräsidentschaft

Vorgänger Spanien hatte einiges abgeräumt, politische Einigungen erzielt, etwa bei der Reform des Strommarkts oder - auf den letzten Metern vor Weihnachten - bei den Stabilitätskriterien. "Das ist der krönende Abschluss einer glänzenden Bilanz", so das Eigenlob von Nadia Calviño. Spaniens Wirtschaftsministerin wechselt - ebenfalls an Neujahr - an die Spitze der Europäischen Investitionsbank.