EU will strengere Regeln für Porno-Anbieter

Neben großen Digitalkonzernen wie Google oder Meta müssen sich in der Europäischen Union künftig auch Porno-Anbieter an verschärfte Regeln halten.

Das Gesetz für digitale Dienste, der Digital Services Act , wird auf die Plattformen Pornhub, Stripchat und XVideos ausgeweitet, wie Brüssel am Mittwoch mitteilte. Die EU-Kommission will damit gegen Darstellungen sexueller Gewalt und Kinderpornographie im Netz vorgehen.

Plattformen müssen illegale Inhalte besser kontrollieren

Porno-Plattformen mit mehr als 45 Millionen Nutzern in EU

Der Schutz Minderjähriger in der EU sei eine Priorität in dem Gesetz für digitale Dienste, erklärte EU-Digitalkommissar Thierry Breton. Alle drei Porno-Plattformen haben nach Angaben der EU-Kommission mehr als 45 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in der Europäischen Union, die Voraussetzung für strengere Vorschriften unter dem DSA. Pornhub hingegen erklärte, die Seite nutzten in der EU im Schnitt nur 33 Millionen Menschen. Sie sei damit zu klein, um unter das Gesetz zu fallen.