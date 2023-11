Europawahlprogramm: Wie sich die AfD Europa vorstellt

Wie die AfD Europa umbauen will: die Pläne im Überblick. 28.07.2023 | 0:54 min

In den Umfragen erlebt die AfD derzeit einen Höhenflug . Parteiintern gibt es Diskussionsbedarf: Bei ihrer Versammlung in Magdeburg soll an diesem Wochenende auch das Programm für die Europawahl 2024 beraten und verabschiedet werden.

EU auflösen - oder nicht?

Mit der versehentlichen Forderung nach Auflösung der EU hat die AfD-Führung vor dem Parteitag für Verwunderung gesorgt: "Wir streben daher die geordnete Auflösung der EU an", heißt es in dem Leitantrag.

Davon rückte die Parteispitze wieder ab: Die Forderung sei durch ein "redaktionelles Versehen" in den Text geraten. Vor dem Parteitag konnte der Antrag allerdings aus Fristgründen nicht mehr geändert werden. Nun wird es den Delegierten in Magdeburg obliegen, den Satz auf Bitten der AfD-Spitze per Parteitagsvotum wieder zu streichen.

Welches Europa schwebt der AfD vor?

Die AfD hat auf ihrem Parteitag in Magdeburg Maximilian Krah als Spitzenkandidat für die Europawahl gewählt. Die Partei will Europa zur „Festung“ gegen Migranten machen. 29.07.2023 | 2:45 min

Welches sind die Schlüsselbegriffe des Programms?

Die Argumentation der AfD dreht sich stark um Begriffe wie "Nation", "Souveränität" und "Identität". Allein die Begriffe "Nation" und "national" tauchen 145 Mal in dem Wahlprogramm auf. Entscheidungen sollen nicht in Brüssel gefällt werden, sondern von der Nationalstaaten.

Ein Paradox: Die AfD fordert in dem Wahlprogramm die Auflösung des EU-Parlaments - also jenes Parlaments, in dem sie ja mit diesem Wahlprogramm wieder Mandate gewinnen will. Die Kompetenzen des Parlaments sollen bis zu einer nicht näher erläuterten "Neuordnung der Verhältnisse" an die Nationalstaaten übergehen.