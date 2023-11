AfD-Wahlversammlung: Verfassungsschutz gibt Stillhaltezusage

Es habe in einem gerichtlichen Verfahren eine Stillhaltezusage abgegeben, die Äußerungen während der Europawahlversammlung an diesem Wochenende zu unterlassen, teilte das Verwaltungsgericht Köln auf Anfrage mit.

Bislang verläuft der AfD-Parteitag eher geräuschlos – welche Themen noch zu Unstimmigkeiten führen könnten, weiß ZDF-Korrespondentin Nicole Diekmann. 29.07.2023 | 1:11 min

"An diese Zusage ist das BfV gebunden", erklärte ein Sprecher. Die Zusage sei ohne Anerkennung einer Rechtspflicht erfolgt. Das Bundesamt erklärte am Freitag, es habe diese Zusage "aus Respekt vor dem Gericht" abgegeben.

Verfassungsschutzpräsident beschrieb AfD-Kandidaten als rechtsextrem

BfV-Präsident Thomas Haldenwang hatte nach dem ersten Teil des Parteitags am vergangenen Wochenende gesagt, Vertreter des ehemaligen gemäßigteren Lagers hätten bei den Kandidaten für die Europawahl so gut wie keine Rolle mehr gespielt.

AfD: Verfassungsschutz verpasst eigenem Präsidenten Maulkorb

Tino Chrupalla, AFD Parteichef sagt im Interview, dass es ohne die AFD keine anderen Mehrheiten mehr geben wird. "Wir werden kompromißbereit sein, aber nicht um jeden Preis." 28.07.2023 | 7:14 min

AfD strebt bei Europawahl 20 Sitze an

Die AfD will von diesem Freitag an bis Sonntag in Magdeburg ihre Liste für die Europawahl im kommenden Jahr komplettieren. Am vergangenen Wochenende waren die ersten 15 von 30 Plätzen bestimmt worden. Die AfD strebt bei der Europawahl 20 Sitze an, bislang ist sie mit neun Abgeordneten im Europaparlament vertreten.