AfD erbt Goldschatz: Parteitag hat Einblick

Die AfD hat erstmals öffentlich Einblick in einen mysteriösen Goldschatz gewährt, den ein verstorbener Spender ihr per Erbschaft vermacht hat. Partei-Rechnungsprüfer Eberhard Brett präsentierte am Freitag vor dem AfD-Bundesparteitag in Magdeburg ein Foto, das ihn mit weiteren Prüfern an einem Tisch zeigt, auf dem sich zahlreiche Goldbarren und Münzen stapeln.