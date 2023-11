Rechtspopulist bei Niederlande-Wahl: Das ist Geert Wilders

Laut Hochrechnungen hat der Rechtspopulist Wilders die vorgezogene Parlamentswahl in den Niederlanden gewonnen. Seine Partei PVV konnte die Zahl der Sitze mehr als verdoppeln. 23.11.2023 | 0:23 min

Sein Ergebnis von 2021 hat er laut der Hochrechnung mehr als verdoppelt und seine Partei für die Freiheit PVV ist stärkste Kraft in der Zweiten Kammer des Parlaments. Nun will Wilders auch Premier werden und umgehend die Möglichkeiten für eine Regierungsbildung ausloten. Er kündigte an, noch am Donnerstag mit der Suche nach Koalitionspartnern zu beginnen.