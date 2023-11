Die Niederlande haben die Wahl

von Florian Neuhann 22.11.2023 | 16:00 |

Heute wird in den Niederlanden gewählt. Ministerpräsident Mark Rutte steht nach 13 Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl. Die Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf rennen zwischen vier Parteien. Der Rechtspopulist Geert Wilders lag in den letzten Umfragen vorne. Am Ende wird in jedem Fall ein Bündnis aus mehreren Parteien stehen.