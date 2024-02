"Schlussstrich": Ex-FDP-Chef in Sachsen fordert Ampel-Aus

Sie hätte Deutschland einen Dienst erweisen können, indem man sagt: Wir haben es probiert, aber mit denen kann man eben keinen Staat machen. Jetzt ist man in der Ampel geblieben. Dafür werden wir einen sehr, sehr hohen Preis zahlen am Ende.

ZDFheute : Was genau können Sie nicht mehr vertreten und was meinen Sie, wenn Sie sagen, dass man mit den Grünen nicht regieren kann?

Das muss ich zur Kenntnis nehmen. Und die FDP kann sich da auch nicht aus dem Staub machen. Der Vorwurf wird immer sein: Weil ihr in dieser Ampel seid, können die ja ihre Ideen überhaupt erst in Politik umsetzen.

Zastrow: Ja und nein. Ich selber sage das so: Mit den Grünen kannst Du nicht regieren, die sind gleich. Wir wissen, was die wollen. Das ist eine sektiererische Kraft. Ich verstehe aber, dass man in die Regierung gegangen ist. Nachdem man das letzte Mal eine Absage an die Koalition gemacht hat, konnte man jetzt nicht sagen, wir machen das wieder nicht. Schwierig.