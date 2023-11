Ampel in der Krise: Wackelt die Koalition?

Dynamisch ist es in der Tat, was gerade passiert. Eigentlich hätte am Donnerstag der zuständige Ausschuss des Bundestags den Haushalt für 2024 beraten sollen. Doch die Sitzung wurde abgesagt, es fehlen einfach zu viele Details und einen neuen Termin gibt es noch nicht. "Die Beschlussfassung des Haushalts 2024 im Deutschen Bundestag wird deshalb nicht, wie bisher geplant, in der kommenden Sitzungswoche stattfinden", teilten die Vorsitzenden der Ampel-Fraktionen am Nachmittag mit. Kanzler Olaf Scholz (SPD) soll in die Entscheidung eingebunden sein.