Nach Haushaltssperre: Was kann die Ampel noch tun?

Der von der AfD bestellte Volkswirtschaftler Dirk Meyer von der Bundeswehr-Universität in Hamburg hat eine andere Idee: Bislang habe die Bundesregierung keine Kredite von der EU für den Umbau der Wirtschaft in Anspruch genommen. Die Kredite aus dem Next-Generation-Programm würden nicht auf die Schuldenbremse angerechnet. Das "grenzt an einen Trick", so Meyer, sei aber möglich.