Digital-Gipfel: Habeck und das 60-Milliarden-Problem

Vielleicht ist Humor das einzige, was wirklich hilft, wenn die Lage aussichtslos ist. Da steht Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) also auf dem Digital-Gipfel in Jena und redet 50 Minuten lang über Künstliche Intelligenz . Doch dann kommt eben doch diese verdammte Frage. Die nach dem Geld.