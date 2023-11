Nach BVerfG-Urteil: Kann ein "Klimanotstand" jetzt helfen?

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom vergangenen Mittwoch hat weitreichende Konsequenzen: 60 Milliarden Euro weniger für das Sondervermögen "Klima- und Transformationsfond". Geplante Investitionen in den Ausbau der Erneuerbaren Energien , der Förderung der Energieeffizienz, Hilfen für den Kohleausstieg und der Entwicklung der Wasserstofftechnologie, können jetzt erstmal nicht umgesetzt werden. Manche wollen deshalb jetzt den "Klimanotstand" ausrufen.

Wenn es nicht gelingt, die Schuldenbremse zu reformieren, müssen wir in Erwägung ziehen, den Klimanotstand auszurufen.

Das meinte Prof. Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) laut taz am Tag nach dem Urteil des BVerfG. Und suggeriert damit, das Ausrufen des "Notstandes" könne geltendes Verfassungsrecht kippen.

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden: 60 Milliarden Euro, die für die Pandemie-Bekämpfung gedacht waren, dürfen nicht einfach für Klimafonds ausgegeben werden. 15.11.2023 | 1:36 min

"Völlig verantwortungslos", meint dazu Kyrill A. Schwarz, Professor für Öffentliches Recht der Uni Würzburg. "Klimanotstand ist juristisch kein verbindlicher, oder normativer Begriff, sondern eher ein politischer", so der Experte für Verfassungsrecht.

Zunächst Kampfbegriff der Klimaaktivisten

Der Begriff stammt eigentlich vom englischen "Climate Emergency" und wurde schon 2009 als Protest-Slogan von Klimaaktivisten in Australien verwendet. In seiner deutschen Übersetzung erinnert er an die Notstandsgesetzgebung der ersten Großen Koalition, Ende der 1960er-Jahre. Gedacht sind diese - damals sehr umstrittenen Gesetze - für unvorhersehbare Krisensituationen des Staates, wie Krieg, Aufstand, oder Naturkatastrophen.