An Signalen zum Wachrütteln mangelt es eigentlich nicht, so kurz vor Beginn der 28. Weltklimakonferenz (COP28) in Dubai: Flutkatastrophen, Dürren und immer neue Hitzerekorde. 2023 wird wohl am Ende das wärmste je gemessene Jahr gewesen sein. Die wissenschaftlichen Fakten sind also klar.