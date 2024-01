Deutsche-Bank-Chef Sewing: Kein Platz für Hass und Rassismus

Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel hatte jüngst in einem Interview gesagt, eine von ihrer Partei geführte Regierung würde versuchen, die EU zu reformieren und den Mitgliedstaaten wieder mehr Souveränität zu geben. Falls dies nicht das gewünschte Ergebnis bringen sollte, sollte es ihrer Ansicht nach auch in Deutschland ein Referendum über den Verbleib in der EU geben, so wie 2016 in Großbritannien.