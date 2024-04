Commerzbank - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Commerzbank |

Die Commerzbank wurde 1870 in Hamburg gegründet und ist ein europäisches Kreditinstitut. Ihr Sitz ist in Frankfurt am Main. Sie ist eine der größten Banken in Deutschland und eng mit der deutschen Industrie und dem Mittelstand verbunden. Die Commerzbank ist eine Bank für Privatkunden, Unternehmer sowie Firmenkunden. ZDFheute informiert zum Thema Commerzbank aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr zum Thema rund um die Bank im Überblick.