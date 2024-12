Bundesverwaltungsgericht: Landwirte klagen gegen Stromtrasse

Eigentlich hätte Landwirt Georg Graf von Kerssenbrock im Herbst bereits Weizen, Getreide und Mais ausgesät. Doch auf seinen Feldern kann er - wie viele andere Landwirte - vorerst keine Feldfrüchte mehr anbauen. Denn hier, in dem ostwestfälischen Ort Borgholzhausen, haben zahlreiche Bagger eine Schneise geschlagen, so breit wie ein halbes Fußballfeld - zur Verlegung von Stromleitungen.

Stromkabelverlegung notwendig für Energiewende

Um die Energiewende voranzutreiben, soll für die Stromerzeugung vermehrt auf alternative Energien zurückgegriffen werden. Eine besonders wichtige Rolle spielt dabei die Windenergie, die im vergangenen Jahr einen Anteil von rund 30 Prozent an der gesamten Stromerzeugung in Deutschland hatte.

Der Strom kommt dabei vor allem aus dem windigen Norddeutschland. Von dort aus führen kilometerlange Stromleitungen in die deutschen Ballungszentren im Westen und Süden. In der Vergangenheit wurden diese Stromleitungen vor allem als Freileitungen verlegt - überirdisch durch Freileitungs- oder Strommasten.

Erhebliche Belastungen für Landwirte

Im Eilverfahren bereits gescheitert

Eine weitere Option könnte die sogenannte Bohrlösung sein. Bei diesem Verfahren bohren Spezialmaschinen in einer Tiefe von ca. zwölf Metern Kanäle in die Erde. So wird die Erdoberfläche nur an der Ein- und Austrittsstelle belastet - die von den Stromleitungen ausgehende Wärme erreicht nicht die Erdoberfläche und lässt Feldfrüchte wie Kleintierwelt unberührt.