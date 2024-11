Platzt der Traum vom grünen Stahl bei Thyssenkrupp?

Thyssenkrupp plant Grüne Transformation

Ein zentraler Aspekt der Unternehmensstrategie ist die Grüne Transformation. Denn bislang verursacht die Stahlproduktion mit Kohle gewaltige Mengen an klimaschädlichem CO2. Thyssenkrupp plant deshalb, in Duisburg einen der weltweit ersten wasserstoffbetriebenen Hochöfen zu errichten - mit dem ambitionierten Ziel, die CO2-Emissionen bis 2030 um bis zu 30 Prozent im Vergleich zu 2018 zu senken.

Thyssenkrupp-Chef schürt Zweifel an Grünstahl-Plänen

Transformationspläne, die von der Ampel-Koalition in Berlin und auch der schwarz-grünen Landesregierung in NRW wohlwollend unterstützt wurden: 1,3 Milliarden Euro hat der Bund allein für Thyssenkrupp zugesagt, das Land NRW legt noch einmal 700 Millionen Euro drauf. Das ist die größte Einzelinvestition, die es jemals in NRW gegeben hat.

Doch der Umbau kommt nicht richtig in Fahrt, auch, weil Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez öffentlich Zweifel schürt. Offenbar treiben ungeplante Mehrkosten beim Bau der sogenannten Direktreduktionsanlage den Preis schon jetzt in die Höhe.

Branchenkenner: Förder-Milliarden werden nicht reichen

Für Branchenkenner wie Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) ist überhaupt fraglich, ob sich der milliardenschwere Umbau am Ende auch rechnet: "Da wird jetzt der grüne Stahl nach oben gezogen und eine grüne Zukunft gemalt", so Tüngler.

Nach der Trump-Wahl gebe es eine neue Kalibrierung der Nachhaltigkeits-Diskussion auch in Europa, "Grüner Stahl wird doch frühestens in zehn bis fünfzehn Jahren gekauft, wenn die restlichen Wertschöpfungsketten auch grün werden, also CO2 frei", sagt Tüngler. Seine Prognose: Die bis jetzt zugesagten staatlichen Fördermilliarden werden bei Weitem nicht ausreichen, um das Gesamtprojekt zu finanziere. Und "bisher ist keiner da, der sagt, ich zahle die Zeche."

Experte warnt vor hohen Kosten für Grünen Wasserstoff

Thema des Nationalen Stahlgipfels in Duisburg war die Zukunftsfähigkeit der Branche. Im Fokus: Die Klimaneutralität der Stahlproduktion, an der viele Arbeitsplätze hängen.

Hohe politische Erwartungen an Thyssenkrupp

Aussagen, die in Berlin und NRW nicht gut ankommen dürften. Denn NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst bekräftigte mit Blick auf die Führungsetage von Thyssenkrupp erst kürzlich wieder: "Unser Commitment ist völlig klar und ich erwarte auch Klarheit, was die Zukunftsinvestition in die Direkreduktionsanlage angeht."

Die Erwartungen an den Thyssenkrupp sind also hoch - fraglich, ob der der Traditionskonzern die Grüne Transformation aus eigener Kraft stemmen kann. Am Ende ist es aber auch die Frage, ob sich die Politik ein Scheitern dieses industriellen Großprojekts in Deutschland überhaupt leisten kann.