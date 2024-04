Neuer Investor: Wie Thyssenkrupp aus der Krise kommen will

Konzern vor ungewisser Zukunft : Wie Thyssenkrupp aus der Krise kommen will

von Thadeus Parade 26.04.2024 | 18:08 |

Deutschlands größter Stahlproduzent Thyssenkrupp ist in Not: Der Konzern will Stellen abbauen und die Produktion drosseln. Der Einstieg eines Milliardärs soll die Wende bringen.